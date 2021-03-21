Виртуальный дом продали за полмиллиона долларов

Канадская художница Криста Ким первой в мире продала с аукциона цифровую модель дома - он существует как файл и "жить" в нем могут только виртуальные персонажи. За работу Ким отдали около 523 000 долларов.

Виртуальный дом художницы называется Mars House, она спроектировала его, пока сидела на самоизоляции во время первой волны коронавируса. Вместе с самим виртуальным домом она передала также NFT (невзаимозаменяемыми токен), который подтвердит право на владение файлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визажист написала картину косметикой за 50 ч.

Дом, соответствуя своему названию, расположенный в марсианских декорациях и выглядит футуристично: все стены прозрачные, а потолок якобы зависла в воздухе. Здесь можно найти мебель и бассейн. Свой проект художница назвала "следующим поколением NFT-искусства".

Компания Injective Protocol приобрела за $ 95 тыс. Трафарет Morons (White) художника Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире.