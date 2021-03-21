Виртуальный дом продали за полмиллиона долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 666
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 900
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2133
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 927
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 522
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 765
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1026
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
6
16
12
15
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
Украинский шоколатье начинил конфеты различными видами сыра
Украинский шоколатье начинил конфеты различными видами сыра
Экзотический питомец: девушка живет с пантерой
Экзотический питомец: девушка живет с пантерой
Всегда вместе: четвероногий стал старшим братом новорожденной девочки
Всегда вместе: четвероногий стал старшим братом новорожденной девочки
Видео
Все видео
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
К 8 марта "кошечкам" столичного зоопарка готовят вечеринку со вкусностями
К 8 марта "кошечкам" столичного зоопарка готовят вечеринку со вкусностями
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 927
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 774
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 261
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
воскресенье, 21 марта 2021 23:55

Виртуальный дом продали за полмиллиона долларов

  Комментировать

Канадская художница Криста Ким первой в мире продала с аукциона цифровую модель дома - он существует как файл и "жить" в нем могут только виртуальные персонажи. За работу Ким отдали около 523 000 долларов.

Виртуальный дом художницы называется Mars House, она спроектировала его, пока сидела на самоизоляции во время первой волны коронавируса. Вместе с самим виртуальным домом она передала также NFT (невзаимозаменяемыми токен), который подтвердит право на владение файлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визажист написала картину косметикой за 50 ч.

Дом, соответствуя своему названию, расположенный в марсианских декорациях и выглядит футуристично: все стены прозрачные, а потолок якобы зависла в воздухе. Здесь можно найти мебель и бассейн. Свой проект художница назвала "следующим поколением NFT-искусства".

 

Компания Injective Protocol приобрела за $ 95 тыс. Трафарет Morons (White) художника Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виртуальный дом продали за полмиллиона долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 16642
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 8604
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 6147
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 5166
Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями
Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями
20
 Просмотров: 3501
Интересно
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
3
 Просмотров: 648
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
 Просмотров: 729
День весеннего равноденствия: когда начинается астрономическая весна
День весеннего равноденствия: когда начинается астрономическая весна Просмотров: 522
Хвостатый двойник Джека Воробья покоряет сеть
Хвостатый двойник Джека Воробья покоряет сеть Просмотров: 585
Спасатели в шоке: стадо коз загадочно появилось на крыше дома
Спасатели в шоке: стадо коз загадочно появилось на крыше дома Просмотров: 855
Больше всего комментируют
11
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
5
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
Голосов: 233
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть