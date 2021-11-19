Википедия объявила победителей конкурса фотографий из Украины

Фото: Анна Палюх

Википедия объявила 10 победителей конкурса "Вики любит Землю 2021" из Украины.

На конкурс представляют фото национальных парков, заповедников и других памятников природы.

В этом году 330 украинцев скачали более 11 тыс. фотографий. Больше только из Германии – более 13 тыс.

На фотографии оказались места Киева и девяти областей.

Фотограф Львова Артур Абрамов победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India. 1-е место ему принес снимок из электрички Львов – Мукачево, сделанный им в 2018 году в Карпатах.