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пятница, 19 ноября 2021 21:19

Википедия объявила победителей конкурса фотографий из Украины
10

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"Припять-Стоход на рассвете"
Фото: Анна Палюх
"Три оленицы зимой"
"Жизнь на краю"
"Осенний Днестр"
"Оголовок Бердянской косы"

Википедия объявила 10 победителей конкурса "Вики любит Землю 2021" из Украины.

На конкурс представляют фото национальных парков, заповедников и других памятников природы.

В этом году 330 украинцев скачали более 11 тыс. фотографий. Больше только из Германии – более 13 тыс.

На фотографии оказались места Киева и девяти областей.

Фотограф Львова Артур Абрамов победил в международном фотопроекте от National Geographic Treveller India. 1-е место ему принес снимок из электрички Львов – Мукачево, сделанный им в 2018 году в Карпатах.

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