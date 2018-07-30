Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников

Жюри конкурса Drones Awards определило лучшие фото 2018 года, снятые с помощью беспилотников.

Главный приз достался Флориану Леду за снимок "Над белым медведем". Также жюри выбрало победителей в 6 категориях: природа, люди, абстракция, спорт, дикая природа и город. Об этом сообщает сайт конкурса.

Фото: Флориан Леду

В этом году свои заявки для участия прислали 4,4 тыс. профессиональных фотографов и фотолюбителей из 101 страны мира.

Официальная церемония награждения состоится 27 октября.

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Социальная сеть для любителей аэросъемки Dronestagram подвела итоги 2017 года. Опубликовано 20 лучших фотографий, сделанных с помощью беспилотников.