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четверг, 24 декабря 2020 02:29

Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
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Коты-шпионы смешно следят за соседями
Фото: boredpanda.com
Коты-шпионы смешно следят за соседями
Коты-шпионы смешно следят за соседями
Коты-шпионы смешно следят за соседями
Коты-шпионы смешно следят за соседями

Добросовестными соседями могут быть не только люди, но и животные. Коты еще те мастеровитые шпионы. Иногда в соседних домах и квартирах происходит нечто настолько интригующее, что за этим просто невозможно не следить. Даже воспитанники не могут удержаться и начинают подглядывать за своими соседями.

Интересно, что они хотят увидеть. Как их сосед прячет тело или прокручивает операции с наркотиками? Обманывает своего мужа с другим?

Оказывается, животное может быть такой же интересной для соседа. Как и некоторые люди, некоторые домашние животные любят проводить вечера, сидя у окна, наблюдая за людьми и надеясь наблюдать что-то действительно интригующе. Разница лишь в том, что мы никогда не можем на них сердиться за это.

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В этой галерее собраны лучшие фото воспитанников-шпионов, которые точно знают все горячие сплетни о соседях.

Галина Бугаевская из Москвы так любит кошек, видит их везде, даже у других животных. Свою фантазию воплощает в реальность с помощью фотошопа. Таким образом кошка может трансформироваться в кого угодно и не важно это улитка, еж или бабочка.

boredpanda.com
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