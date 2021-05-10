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понедельник, 10 мая 2021 16:33

В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор

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В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В Хабаровске танк врезался в светофор. Скриншот с видео.

В Хабаровске, Россия, танк Т- 80 бвм, который возвращался с парада 9 мая, врезался в светофор.

Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

В ДТП никто из пешеходов не пострадал.

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В оккупированном россиянами Донецке прошел парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.На фоне пандемии коронавируса, на мероприятии присутствуют зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Присутствующие не соблюдают социальной дистанции, большинство из них без масок.

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