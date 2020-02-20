В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"

Фото: animalchannel.co

Тысячи животных каждый год оказываются на улице, тысячи попадают в приют. И лишь единицам везет не остаться там до конца своих дней. Настоящим баловням судьбы удается найти новых хозяев, готовых заботиться о четырехлапом друге, дарить ему свои тепло и ласку. В любящих руках каждый расцветает. И животные — не исключение.

Бездомных собак, которым посчастливилось попасть в хорошую семью, показал в подборке "до и после" портал Animal Channel.

Представленные фото — еще одно доказательство того, что мир не без добрых людей. Есть как те, кто бросает животных на произвол судьбы, так и те, кто берет брошенных в свою семью и окутывает их любовью.

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Американка создала дом престарелых для кошек. Под опеку свою берет саымх больных. Лечит их, учит новым трюкам. Одновременно держит до 10 животных. Ухаживать за ними помогает ей муж. С момента основания заведения паре удалось помочь более чем 100 котам.