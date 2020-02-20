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пятница, 21 февраля 2020 02:28

В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31

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От любви расцветают не только люди.
Фото: animalchannel.co
От любви расцветают не только люди.
От любви расцветают не только люди.
От любви расцветают не только люди.
От любви расцветают не только люди.

Тысячи животных каждый год оказываются на улице, тысячи попадают в приют. И лишь единицам везет не остаться там до конца своих дней. Настоящим баловням судьбы удается найти новых хозяев, готовых заботиться о четырехлапом друге, дарить ему свои тепло и ласку. В любящих руках каждый расцветает. И животные — не исключение.

Бездомных собак, которым посчастливилось попасть в хорошую семью, показал в подборке "до и после" портал Animal Channel.

Представленные фото — еще одно доказательство того, что мир не без добрых людей. Есть как те, кто бросает животных на произвол судьбы, так и те, кто берет брошенных в свою семью и окутывает их любовью.

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Американка создала дом престарелых для кошек. Под опеку свою берет саымх больных. Лечит их, учит новым трюкам. Одновременно держит до 10 животных. Ухаживать за ними помогает ей муж. С момента основания заведения паре удалось помочь более чем 100 котам.

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