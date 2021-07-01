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четверг, 01 июля 2021 14:50

В чем секрет почти вековой популярности конструкторов LEGO

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В чем секрет почти вековой популярности конструкторов LEGO
Лего одинаковое во всем мире. Фото: Детский конструктор NOBI

Свой привычный вид самый популярный в мире датский конструктор обрел в послевоенное время. Тем не менее, основатель LEGO занимался производством игрушек, деревянных уточек и паровозиков еще в 30-х.

Поэтому мы можем с чистой совестью говорить почти о вековой истории бренда, который с момента выпуска первого "кирпичика" изменил детство миллионов мальчиков и девочек. В чем же его секрет?

Совместимость

Возьмите любой ЛЕГО для девочек, мальчиков или подростков – и они будут совместимы друг с другом. Возьмите тематический конструктор из разных серий – и вы легко их объедините при желании. Скажем больше – конструкторы производства 60-х годов до сих пор подходят к актуальным наборам. В этом один из секретов производителя – Лего одинаковое во всем мире.

Ассортимент

Сколько серий и наборов выпускает производитель сегодня, а сколько уже были сняты с производства? Наверняка, счет пойдет на сотни наборов и тысячи уникальных деталей.

При этом кроме универсальных наборов, которыми будут играть большинство детей, производитель отдельно выпускает LEGO для мальчиков, для девочек, для детей старшего школьного возраста и даже для взрослых. Более того, есть сложные наборы с механическими электронными, нацеленные как раз на тех, кто постарше, на тех, кто еще с 80-х и 90-х мечтает о LEGO, как о чем-то недоступном и желанном с малых лет.

А чего стоят серии по популярным мультфильмам, комиксам, играм? А теперь представьте, что вы можете совмещать все наборы, создавая свою вселенную.

Только лучшее может быть достаточно хорошим для детей

Как и отец-основатель компании, так и его сын, который как раз ответственен за покупку инжекционно-литьевой машины и запуска производства пластмассового конструктора, ставили в приоритет качества. Все лучшее детям – было для них не просто расхожим слоганом.

Действительно, даже учитывая наличие аналогичных конструкторов, датский конструктор до сих пор остается эталоном качества – его конструкторы практически вечные, идеально собираются, все точно подходит друг к другу.

Добавьте к этому очень высокий уровень клиентского сервиса, когда компания готова выслать клиенту потерянную деталь без лишних вопросов и бесплатно – и вы получите многомиллионную базу преданных фанатов бренда.

Хотите больше узнать о LEGO и современных конструкторах для всех возрастов от других производителей? Посетите сайт https://constructors.com.ua/.

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