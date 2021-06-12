В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу

Кот Мирон Павлович получил "рабочее место" в черновицком теплокоммунэнерго. В его обязанности на предприятии входит: дарить тепло, спасать от стрессов, следить за порядком в новом доме. Историю животного от его имени рассказали в КП "Черновцытеплокоммунэнерго" на странице в Facebook.

Рассказывается, что животное было выкинуто на улицу вскоре после рождения. Но неравнодушные люди - работники котельной, подобрали его и оставили у себя. Позже его забрало к себе руководство коммунального хозяйства.

"Сначала я был удивлен, потому что вместо шума котельной появилось очень много телефонов, бумаг и разговоров. А еще, я почувствовал что такое женская любовь. И, конечно, начал ею пользоваться и самостоятельно выбирать где и когда мне спать", - рассказывается от имени самого кота.

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Однако через год кот сбежал на улицу, где был ранен. Животное с поврежденным позвоночником доползло до соседней школы. Там его нашли волонтеры. Они объявили в сети сбор средств на помощь коту, которому требовалась операция.

Пост заметили "приемные родители с Черновцытеплокоммунэнерго", и забрали кота из больницы. После возвращения в кабинеты, коту поручили вести блог предприятия, где он будет "рассказывать" о работе Черновцытеплокоммунэнерго.

В штате Новый Южный Уэльс, Австралия, ввели пожизненный запрет на владение или работу с животными для людей, осужденных за жестокое обращение с животными.