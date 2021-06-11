В Австралии жестоким людям запретили заводить домашних любимцев. Фото: lapki.pet

В штате Новый Южный Уэльс, Австралия, ввели пожизненный запрет на владение или работу с животными для людей, осужденных за жестокое обращение с животными.

Об этом заявила инициатор закона Эмма Херст в Facebook.

"Новый Южный Уэльс только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон принят обеими палатами ", - говорится в сообщении Херст.

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По ее словам, "теперь виновным будет автоматически запрещено держать дома животных или работать с ними в течение всей жизни".

Также штрафные санкции увеличили восьмикратно. В законе прописан двойной срок заключения за случаи жестокого обращения с животными.

Тысячи людей в соцсетях положительно отреагировали на принятый закон.

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом. Израиль стал первой страной в мире, которая пошла на такой шаг.