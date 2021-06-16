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среда, 16 июня 2021 14:44

В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
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На территории Чернобыльского заповедника заметили птиц-козодоев. Их еще называют "призраками" за оригинальный способ охотиться на насекомых.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Фото: Сергей Домашевский

"Первых птиц, которые весной вернулись из теплых краев, наблюдали в конце апреля - в начале мая. Они активны ночью: питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо виден "рубиновый" глаз", - говорится в сообщении.

Зоологи рассказали, что отыскать гнездо этих птиц сложно. Они сразу убегают, а самки умело притворяются ранеными.

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"Обычно птица взлетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит слишком близко. Самка начинает отвлекать от гнезда, притворяясь раненой. Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, как призрак, появляется из темноты и так же неожиданно исчезает", - рассказали в заповеднике.

Улетают козодои в августе-сентябре. Некоторые птицы задерживаются до начала октября.

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.

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