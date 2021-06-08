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вторник, 08 июня 2021 19:15

В Чернобыльской зоне пополнение: родились жеребята Пржевальского
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На окраине города Чернобыль заметили табун из 12 лошадей, из которых четыре - жеребята.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Отмечается, что жеребята у лошадей Пржевальского рождаются в середине апреля или в начале мая. А уже через месяц их можно увидеть в табуне.

"После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одно жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна", - говорится в сообщении.

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Ученые добавили, что рожденные жеребята отличаются от взрослых лошадей размером и светлым цветом.

"Увеличение на 50 процентов - неплохой результат для этого табуна", - отметили зоологи.

Ранее в Чернобыле в который раз заметили лошадь Пржевальского. Животное встретили прямо на проезжей дороге.

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Дата
08
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