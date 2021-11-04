В "Борисполе" нашли волков в багаже

Киевские таможенники разоблачили попытку вывоза за границу трех молодых волков. В документации перевозчик указал, что перевозит собак.

Волков пытались провезти через аэропорт "Борисполь". По документам, пассажир вез в Непал трех сибирских лаек, общей стоимостью 15 тысяч гривен.

При осмотре груза таможенники обнаружили характерные отличия. Например, так называемые собаки начали не скулить, а выть. Да и по внешним признакам собаки напоминали волков. Чтобы окончательно идентифицировать животных были привлечены специалисты.

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Сироманцы будут изъяты и отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман Экопарк".

В аэропорту "Борисполь" столичные таможенники остановили пассажира с 44 кг серебряных украшений. Их пытался ввезти в Украину из Индии 16 сентября.