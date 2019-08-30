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пятница, 30 августа 2019 12:13

Уникальные кадры: показали с кем подружились самые большие животные зоопарка
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В Македонскому зоопарке жирафы подружились с надзирателем
Фото: boredpanda.com
В Македонскому зоопарке жирафы подружились с надзирателем
В Македонскому зоопарке жирафы подружились с надзирателем
В Македонскому зоопарке жирафы подружились с надзирателем
В Македонскому зоопарке жирафы подружились с надзирателем

Дружба на рабочем месте существует. Это доказал смотритель за животными в зоопарке Скопье, Северной Македонии. Он привязался к жираж и те теперь повсюду следуют за ним, облизывая и полностью доверяя.

Об этом пишет Вoredpanda.

Такая связь между ними не может остаться в стороне, поэтому посетители часто их фотографируют.

Эти самые большие животные зоопарка настолько доверяют человеку, даже делятся с ним своей едой.

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Ежегодно службы отлавливают на улицах миллионы бездомных животных и помещают их в приюты. Если желающих стать хозяином четвероногого не находится, его усыпляют. По статистике, только в США подобная судьба постигнет около 3400000 собак и кошек в год. Лишь немногим счастливчикам улыбается удача и их таки забирают в новую семью.

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