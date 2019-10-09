Умерла самая старая собака в Украине

В Харькове умерла собака-рекордсмен породы мопс. Он прожил 19 лет и 6 месяцев, был самой старшей собакой в Украине. Рекордсменку звали Луша Толстенькое Счастье.
О смерти животного глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила в Facebook.
"Такая долгая жизнь - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки Анны Гарбуз", - написала Ветрова.
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При жизни Луша дважды имела щенков. В последнее время у нее появились проблемы со зрением и слухом. Ей было трудно есть, потому что осталось только 3 зуба. Хозяева кормили свою любимицу мягким кормом для щенков.
Почти 1,5метровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он является представителем породы мейн-кун. В длину достигает 120 см.
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