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среда, 09 октября 2019 09:36

Умерла самая старая собака в Украине

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Автор: Fb/Лана Вєтрова
  Даже имя у этой собачки полно любви хозяев - Луша Толстенькое Счастье, - Лана Ветрова
Даже имя у этой собачки полно любви хозяев - Луша Толстенькое Счастье, - Лана Ветрова

В Харькове умерла собака-рекордсмен породы мопс. Он прожил 19 лет и 6 месяцев, был самой старшей собакой в ​​Украине. Рекордсменку звали Луша Толстенькое Счастье.

О смерти животного глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила в Facebook.

Автор: Fb/Лана Вєтрова
  Даже имя у этой собачки полно любви хозяев - Луша Толстенькое Счастье, - Лана Ветрова
Даже имя у этой собачки полно любви хозяев - Луша Толстенькое Счастье, - Лана Ветрова
Титул старейшего мопса Луша получила в мае 2018-го. Если перевести собачий возраст на человеческий, то ей на момент смерти было 136 лет.

"Такая долгая жизнь - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки Анны Гарбуз", - написала Ветрова.

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При жизни Луша дважды имела щенков. В последнее время у нее появились проблемы со зрением и слухом. Ей было трудно есть, потому что осталось только 3 зуба. Хозяева кормили свою любимицу мягким кормом для щенков.

Почти 1,5метровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он является представителем породы мейн-кун. В длину достигает 120 см.

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