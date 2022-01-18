Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей

 
Ексклюзивы
1/5
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 9
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 144
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 837
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 252
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1683
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2862
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 342
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1557
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4716
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3123
Фото
Все фото
5
6
5
4
4
Украинские полярники записали уникальное &quot;пение&quot; тюленей
Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. &quot;стирала&quot; кота в включенной стиральной машинке
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Видео
Все видео
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1467
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4923
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 639
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 18:04

Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей
5

  Комментировать

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" записали звуки тюленей Ведделла.

В общей сложности было известно приблизительно о 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно исследователи обнаружили еще девять в ультразвуковом спектре, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Пятая часть подводных пений происходит на частотах выше диапазона человеческого слуха — от 20 до 50 кГц. Некоторые могут достигать 200 кГц. Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, поэтому их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить", - говорится в сообщении.

Звуки тюленей полярники сравнивают с бластерами из "Звездных войн". Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы.

Хотя эти тюлени и имеют острое зрение, когда света нет несколько месяцев, им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире. Например, чтобы находить добычу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины

Поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

"Анализ этих данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре", - добавляют ученые.

Исследования также помогут установить особенности вокализации животных разного возраста и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма и моря Росса.

Благодаря украинским ученым международный реестр горбатых китов в одном из районов Южного океана увеличился почти в 15 раз. Сейчас в базе HappyWhale значатся 211 особей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов. Ранее в международной китовой базе их было лишь 15.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 20412
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 17325
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 11304
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 8343
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста 1 Просмотров: 8002
Животные
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
6
 Просмотров: 1098
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
5
 Просмотров: 468
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
 Просмотров: 234
В Чернобыльской зоне заметили редких птиц
В Чернобыльской зоне заметили редких птиц Просмотров: 423
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
4
 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 279
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть