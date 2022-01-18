Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей

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Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" записали звуки тюленей Ведделла.

В общей сложности было известно приблизительно о 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно исследователи обнаружили еще девять в ультразвуковом спектре, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Пятая часть подводных пений происходит на частотах выше диапазона человеческого слуха — от 20 до 50 кГц. Некоторые могут достигать 200 кГц. Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, поэтому их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить", - говорится в сообщении.

Звуки тюленей полярники сравнивают с бластерами из "Звездных войн". Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы.

Хотя эти тюлени и имеют острое зрение, когда света нет несколько месяцев, им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире. Например, чтобы находить добычу.

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Поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

"Анализ этих данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре", - добавляют ученые.

Исследования также помогут установить особенности вокализации животных разного возраста и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма и моря Росса.

Благодаря украинским ученым международный реестр горбатых китов в одном из районов Южного океана увеличился почти в 15 раз. Сейчас в базе HappyWhale значатся 211 особей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов. Ранее в международной китовой базе их было лишь 15.