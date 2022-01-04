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вторник, 04 января 2022 18:05

Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
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Несколько раз в сутки возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" пингвины организованными шеренгами направляются к океану, чтобы полакомиться крилем.

Возле воды пингвинов караулят хищники, объяснил биолог НАНЦ Артем Джулай интересное поведение нелетающих морских птиц, которое сняли украинские полярники.

"Чаще морские леопарды, реже косатки. Если броситься за едой вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку. Пока леопард схватит кого-то одного, другие спокойно поедят криля", - отмечает ученый.

Нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть в воду, ведь первый "смельчак" больше всего рискует стать жертвой. Именно поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый не нырнет в океан. Тогда за ним массово бросаются другие.

В воде же пингвины часто пытаются спасти того, кто попал в пасть леопарда. Для этого они начинают "наворачивать" круги возле хищника, чтобы он открыл пасть, пытаясь схватить новую жертву.

Фото: НАНЦ

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Пингвины возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" отложили четыре яйца. Одно нашли у входа в главное здание станции. Первое яйцо полярники обнаружили 2 ноября. Яйца пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком. По форме и размеру напоминают гусиные.

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Дата
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