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пятница, 27 сентября 2019 11:04

Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
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Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Фото: apostrophe.ua
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.

Сотрудники экстренных служб Украины приняли участие в флешмобе #TetrisChallenge. Он в начале сентября стартовал в Женеве, Швейцария.

К флешмобу подключились полицейские, пожарные, спасатели, военные и медики. Также участие в нем приняли сотрудники коммунальных предприятий и частных охранных фирм.

Работники раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты "птичьего полета", передает "Апостроф".

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Таким образом создается эффект, будто вещи на фотографиях - фигурки из популярной игры Тетрис.

В сети показали фото хищной птицы, который подлетел близко к квадрокоптера. Снимки опубликовал детский врач Евгений Комаровский.

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