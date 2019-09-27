Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.

Сотрудники экстренных служб Украины приняли участие в флешмобе #TetrisChallenge. Он в начале сентября стартовал в Женеве, Швейцария.
К флешмобу подключились полицейские, пожарные, спасатели, военные и медики. Также участие в нем приняли сотрудники коммунальных предприятий и частных охранных фирм.
Работники раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты "птичьего полета", передает "Апостроф".
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Таким образом создается эффект, будто вещи на фотографиях - фигурки из популярной игры Тетрис.
В сети показали фото хищной птицы, который подлетел близко к квадрокоптера. Снимки опубликовал детский врач Евгений Комаровский.
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