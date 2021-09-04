Украинка победила в американском конкурсе красоты

Украинка победила в конкурсе красоты Ms. World International 2021. Фото: instagram.com/ms.ukraine.worldinternational

Киевлянка Валерия Байрамова победила в международном конкурсе красоты в Майами, США, и получила титул Ms. World International 2021

Украинка впервые в истории этого американского конкурса стала главной победительницей . В нем приняли участие 56 девушек из разных уголков мира - Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Канады, Швеции, Австралии, Испании и других.

"Когда я услышала именно свое имя, мне захотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это реальность, а не прекрасный сон. Чтобы описать эти ощущения - не хватит слов в одном словаре. Горжусь тем, что смогла получить для моей страны такую ​​важную, знаковую и долгожданную победу ", - делится впечатлениями Валерия Байрамова.

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В этом году Украина впервые за 15-летнюю историю конкурса приняла в нем участие, завершившееся блестящей победой нашей соотечественницы.

Бывшая королева красоты присоединилась к борьбе повстанцев Мьянмы против военной хунты. Она выставила фото с автоматом в соцсетях. Королева конкурса Miss Grand International Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты 2013 года в Таиланде, соревнуясь с другими женщинами в таких категориях, как модели купальников и национальные костюмы. Теперь борется против военных, контролирующих джунгли на границах ее страны.