Удача предсказуема: как сделать себя счастливее - советы психолога

Удачливые люди всегда предполагают, что все будет хорошо.

Однажды английский психолог Ричард Уайзман провел исследование, которое длилось 10 лет и было связано с наукой об удаче.

Он поместил в газету несколько объявлений, призывающих людей, считающих себя очень удачливыми и очень невезучими, связаться с ним.

Всего в исследовании участвовало 400 людей из всех слоев общества и разных возрастов.

Удачливые и неудачливые люди

В одном эксперименте он попросил и тех, кто считает себя везунчиками, и кто думает, что они невезучие, посмотреть газету и посчитать количество фотографий, опубликованных в ней. Невезунчикам потребовалось около двух минут, а везунчикам несколько секунд. Почему?

Дело в том, что на второй странице газеты было следующее сообщение: "Перестань считать. В этой газете 43 фотографии." Кажется, что счастливчики были более открыты новым возможностям.

В другом эксперименте, психолог представил всем участникам следующий сценарий: представьте, что вы в банке, и внезапно входит вооруженный грабитель. Он стреляет один раз, но пуля попадает именно вам в руку. Считаете ли вы данное событие удачей или неудачей?

Большинство из тех, кто считал себя невезучими, ответили, что это им не повезло, причем не повезло не только оказаться в банке во время ограбления, но и быть единственным подстреленным.

А вот счастливчики наоборот, посчитали это удачным сценарием, ведь могло быть хуже – пуля могла попасть в голову и убить.

По словам психолога, удачливые люди по своей природе всегда думают о том, что неудача, с которой они столкнулись, могла быть хуже. Поэтому у них чаще всего позитивное отношение к себе и своей жизни.

Это, в свою очередь, ведет к тому, что они всегда ожидают лучшего от своего будущего. Благодаря этому они продолжат жить счастливой жизнью.

Как привлечь удачу

Уайзман использовал свое исследование, чтобы выяснить, как люди могли бы стать удачливее. Он обнаружил, что удачливые люди всегда используют четыре принципа. Поэтому, чтобы стать удачливее, стоит:

1. Увеличить свои шансы. Будьте более открыты для чего-то нового и неизвестного, и старайтесь быть спокойнее.

2. Слушать свой внутренний голос. Научитесь уделять больше внимания своей интуиции и постарайтесь очистить свой разум от сумбурных мыслей.

3. Всегда ожидайте, что вам повезет. Удачливые люди всегда предполагают, что все будет хорошо. Это дает им силы и мотивацию продолжать идти дальше, даже несмотря на неудачи, которые бывают у всех.

4. Превратить невезение в удачу. Представьте, что все могло быть хуже. Не зацикливайтесь на плохом. Старайтесь взять ситуацию под контроль, вместо того, чтобы отпустить и сдаться.

У каждого народа на планете имеются особые знаки и символы, притягивающие удачу. Например, символами удачи являются монеты. Самыми счастливыми являются монеты, в которых имеется дырочка или которые немного погнуты. Их сила особенно велика, если они попадают вам в качестве сдачи при покупках. Их нужно носить в левом кармане или на шее на веревочке. Поверья, связанные с монетами: Удача будет всегда на вашей стороне, если держать кувшинчик с мелкими монетами в кухне. Первую монету, которую вы получаете за день, следует положить в пустой карман и носить ее там, чтобы она привлекла больше монет. Монеты, которые были отчеканены в високосный год, принесут удачу. Если вы получили самую мелкую монету на сдачу в понедельник - всю неделю будет везти. Чтобы у вас прибавлялись деньги, следует взять три монеты одного достоинства, связать их красной ленточкой вместе и носить в кошельке.