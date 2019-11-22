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суббота, 23 ноября 2019 05:28

Ученые выяснили, как появляется лень у людей

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Ученые выяснили, как появляется лень у людей
Откуда берется лень: ученые проводили эксперименты 9 лет. Фото: sunmag

Ученые из Университета Миссури выяснили механизм формирования лени. Уверяют, что такое положение обусловлено генетикой.

Эксперименты проводили на крысах более 9 лет, пишет Ukr.Media.

Первое поколение потомства с 80 самцов и 80 самок было выведено в 2009 году. С этого времени ученые пытались скрещивать наиболее активных самцов и самок, а также самых ленивых представителей грызунов.

В результате они сделали очень интересный вывод - у "ленивых" крыс наблюдалось сильное снижение экспрессии гена, который отвечает за уровень белка-ингибитора киназы.

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Сами ученые подчеркивают, что открытие в перспективе дает возможность преждевременно предотвращать развитие различных недугов, связанных с сидячим образом жизни и ленью.

Если утром не завтракать может быть замедление метаболизма, повышение уровня гормона стресса кортизола, головная боль и увеличение веса.

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