Учёные разрушили древний миф о порно

Существует предубеждение, что порнографическая продукция более востребована у мужчин, чем у женщин.

Недавно учёные завершили исследование, что показывает, что мозг активируется в равной степени для обоих полов. МРТ показала, что возбуждение выглядит одинаково в мозге как мужчин, так и женщин, пишет Mail.Online.

Учёные из Института биологической кибернетики Макса Планка осуществили 61 исследование, в котором участвовали сотни людей. Им демонстрировали эротические изображения или короткие фильмы.

Исследование опубликовали в журнале PNAS. Данные показывают, что мужчины и женщины одинаково реагируют на обнаженные тела.

Автор: dailymail.co.uk С 2001 по 2019-й год проводили исследования, в которых люди находились в МРТ-сканере. Им показывали изображения обнаженных людей. Предыдущие исследования показывают, что мужчины со временем теряют интерес к эротическим изображениям и картинкам, что не всегда имеет место для женщин.

С 2001 по 2019-й год проводили исследования, в которых люди находились в МРТ-сканере и показали изображения обнаженных людей.

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Предыдущие исследования показывают, что мужчины со временем теряют интерес к эротическим изображениям и картинкам, что не всегда имеет место для женщин. Последние результаты показывают, что женщины и мужчины обрабатывают обнаженное тело одинаково.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это тип сканирования, в котором используются сильные магнитные поля и радиоволны для получения подробных изображений внутренней части тела. МРТ-сканер - это большая трубка с мощными магнитами. Вы лежите внутри трубки во время сканирования. МРТ-сканирование можно использовать для исследования практически любой части тела, включая головной и спинной мозг, кости и суставы, грудь, сердце и кровеносные сосуды, а также внутренние органы, такие как печень, матка или предстательная железа.