Ученые предложили необычный выход в случае затопления Венеции

Ученые считают, что рано или поздно город может уйти под воду навсегда. Фото: Pixabay

Благотворительный фонд Factum Foundation вместе с архивом Венеции и Политехническим университетом Лозанны нашли выход в случае затопления одного из самых красивых городов в мире.

Ученые решили создать цифровую копию всех зданий итальянского города Венеция снаружи и внутри, пишет The Art Newspaper. Благодаря этому, специалисты хотят сохранить город хотя бы в таком виде, если оно по причине глобального потепления уйдет под воду.

Ученые использовали сканер "LiDAR", что формирует картину окружающего пространства, сканируя объекты лазером с земли. Таким образом ученые уже оцифровали один из островов Венецианской лагуны - Сан-Джорджио-Маджоре.

Чтобы просканировать остров сверху, ученые планируют использовать дроны оборудованные сканерами. Венеция состоит из более сотни мелких островков, поэтому сколько времени уйдет на создание цифровой копии - неизвестно.

Проблема наводнений всегда преследовала Венецию, однако в последние годы она стоит наиболее остро. Ученые бьют тревогу: они полагают, что рано или поздно город может уйти под воду навсегда. В 2019 году город сильно затопило за последние 50 лет. Уровень воды поднялся на 187 сантиметров — это на 57 сантиметров выше критической отметки.