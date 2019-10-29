Ученые описали восстановление жизни на Земле после исчезновения динозавров

Главным фактором укрупнения млекопитающих стало исчезновение динозавров. Фото: из открытых источников

Палеонтологи установили, что мир восстановился удивительно быстро после массового вымирания динозавров.

О выводах, основываясь на изучении огромного количества окаменелых ископаемых животных, найденных на территории штата Колорадо в США, они написали в статье "Выход из тени динозавров", об этом сообщает журнал Science.

Ученые подтвердили общепринятую теорию о том, что динозавры вымерли около 66 млн лет назад в результате глобальной катастрофы. Считается, что она была вызвана падением на Землю гигантского астероида, который врезался в поверхность на территории современной Мексики. Падение образовало огромное облако, которое долго висело над поверхностью, не пропуская солнечные лучи. Из-за этого погибли крупные животные и многие виды растений - вымерли более трех четвертей видов.

Но жизнь вскоре вернулась. Животные довольно быстро по меркам эволюции увеличились в размерах. В исследовании сообщается о сотнях окаменелостей млекопитающих, представляющих 16 видов, и более 6000 окаменелостей растений.

Установлено, что вскоре после катастрофы планету покрыли папоротники, а самое большое млекопитающее тогда было размером с крысу. Однако уже примерно через 100 тыс лет в лесах преобладали пальмы, и млекопитающие выросли до размера енотов и стали почти такими же крупными, как до падения метеорита.

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А уже через 300 тыс лет в царстве растений правили деревья рода ореховых, а крупнейшие млекопитающие выросли до размеров бобра и, кстати, питались они этими растениями.

Через 700 тыс лет появились первые бобовые растения. И на этот же период времени приходится появление двух крупнейших млекопитающих размером с волка. Они весили в среднем 50 кг, что в 100 раз превышало средний вес млекопитающих сразу после катастрофы.

Исследователи считают, что главным фактором укрупнения млекопитающих стало исчезновение динозавров. Они оставили пустой огромную экологическую нишу.

Последние шерстистые мамонты вымерли на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане 4 тыс. лет назад. Исследователи назвали вероятную причину их быстрой смерти.