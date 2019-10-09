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среда, 09 октября 2019 10:16

Ученые выяснили причину гибели последних мамонтов на Земле

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Ученые выяснили причину гибели последних мамонтов на Земле
Ученые проанализировали зубы последних мамонтов. Фото: из открытых источников

Последние шерстистые мамонты вымерли на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане 4000 лет назад и исследователи назвали вероятную причину их быстрой смерти.

Одной из причин вымирания популяции стало ухудшение погоды полагает международная группа исследователей.

Ученые планировали провести изотопный анализ на большом количестве зубов и костей мамонтов со всего мира, чтобы попытаться узнать больше об изменениях окружающей среды, в которой жили эти животные.

Изучая изотопы углерода, азота, серы и стронция, исследователи во главе с геохимиком Лаурой Арппе из Финского музея естественной истории надеялись воссоздать изменения в природной среде, сопоставив их с изменениями в рационе и среде обитания мамонтов.

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Для шерстистых мамонтов на равнинах России и Украины, а также на острове Святого Павла, которые вымерли 11 тыс. лет назад, результаты показали, что незадолго до их гибели изотопы в их костях кардинально изменились — что, в свою очередь, говорит о существенных изменениях в окружающей среде и рационе мамонтов.

Но, как ни странно, популяция острова Врангеля не показала изменений в изотопах углерода и азота 10 000 лет назад, как можно было бы ожидать от животных, которые испытали последствия потепления после ледникового периода

Но, в то же время, изотопы углерода у мамонтов острова Врангеля отличались от таковых у их сибирских предков времен ледникового периода. А анализ ДНК показал, что у мамонтов острова Врангеля были мутации, которые влияли на их жировой обмен. Исследователи полагают, что эти два момента указывают на одно и то же.

Команда считает, что суровые краткосрочные погодные явления могли сыграть свою роль — например, дождь зимой, который мог заморозить землю и сделать пищу недоступной.

Из исследования ДНК, проведенного в 2017 году, известно, что небольшой и сокращающийся размер популяции острова Врангеля приводил к пагубным генетическим мутациям, а анализ изотопов может свидетельствовать о снижении качества питьевой воды.

"Легко представить, что популяция мамонтов, возможно, уже ослабленная генетическим ухудшением и проблемами качества питьевой воды, могла погибнуть после чего-то вроде всего одного экстремального погодного явления", — сказал ученый-геолог Эрве Бочеренс из Университета Тюбингена, Германия.

Ученые из Университета Киндай в Японии заявили о том, что им удалось частично вернуть к жизни клетки мамонта.

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