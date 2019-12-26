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четверг, 26 декабря 2019 15:44

У слепого кота украли домик

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У слепого кота украли домик
Кота оставили без дома. Фото: Первый городской.

Бездомного слепого кота обокрали - забрали деревянный домик.

По слепым четвероногим более года ухаживает владелица зоомагазина, сообщили в Обозреватель.

У животного были проблемы с глазами, не реагировало на внешние раздражители и не ориентировалось в пространстве. Поэтому коту удалили глаза, а его главным убежищем стал домик, который подарила новая хозяйка.

До того, как дом украли, он стоял на крыльце зоомагазина. На прошлой неделе хозяева обнаружили его пропажу. Сейчас кот живет в самом магазине и получает заботу от своих хозяев.

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Коты не зря считаются звездами сети среди домашних любимцев.

Они не просто имеют особый характер и делают довольно странные поступки, но и выглядят очень мило, пишет changeua.

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