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воскресенье, 01 декабря 2019 04:20

Забыть о диете: коты своим подбородком показали как быть счастливыми
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Коты своим подбородком показали как быть счастливыми: фотоподборка милых животных
Фото: changeua
Коты своим подбородком показали как быть счастливыми: фотоподборка милых животных
Коты своим подбородком показали как быть счастливыми: фотоподборка милых животных
Коты своим подбородком показали как быть счастливыми: фотоподборка милых животных
Коты своим подбородком показали как быть счастливыми: фотоподборка милых животных

Коты не зря считаются звездами сети среди домашних любимцев.

Они не просто имеют особый характер и делают довольно странные поступки, но и выглядят очень мило, пишет changeua.

Даже тогда, когда у них есть второй подбородок. И пока люди сидят на диетах и ходят в зал, эти пушистики спокойно набирают вес и чувствуют себя прекрасно.

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Котов и собак принято считать смертельными врагами. Однако на самом деле врожденная ненависть между этими животными - миф, и возможность мира в доме, где живет кот с собакой, вполне реальна.

Более того, эти животные способны не только использоваться на одной территории, но и быть настоящими друзьями.

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