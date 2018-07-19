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четверг, 19 июля 2018 16:08

Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой

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Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Подводный "Сад Немо", розсташований вблизи берегов итальянской Генуи. Фото из открытых источников

В прибрежной зоне итальянского портового города Генуя, научные работники собрали настоящую подводную теплицу, в которой планируют выращивать овощи и травы.

Теплица состоит из шести куполообразных сфер, в которых размещенные мине-теплице, передает издание "Главное".

Находятся теплицы на глубине 8 метров, а называется комплекс "Сад Немо".

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Раньше украинский фермер вырастил у себя на огороде гигантский ананас и банан "Супер-карлик" выведен собственноручно.

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