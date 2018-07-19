Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой

В прибрежной зоне итальянского портового города Генуя, научные работники собрали настоящую подводную теплицу, в которой планируют выращивать овощи и травы.
Теплица состоит из шести куполообразных сфер, в которых размещенные мине-теплице, передает издание "Главное".
Находятся теплицы на глубине 8 метров, а называется комплекс "Сад Немо".
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