Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой

Подводный "Сад Немо", розсташований вблизи берегов итальянской Генуи. Фото из открытых источников

В прибрежной зоне итальянского портового города Генуя, научные работники собрали настоящую подводную теплицу, в которой планируют выращивать овощи и травы.

Теплица состоит из шести куполообразных сфер, в которых размещенные мине-теплице, передает издание "Главное".

Находятся теплицы на глубине 8 метров, а называется комплекс "Сад Немо".

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