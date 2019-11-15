Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года

Фото: theguardian

От мистических лесов до величественных китов - вот лучшие фото природы этого года.

Победителей конкурса 2019 Nature Photographer of the Year объявлено на фотофестивале Nature Talks в Нидерландах.

В этом году в конкурсе приняли участие 14000 фотографий, пишет buro247.

Победителем стал снимок венгерского фотографа Чаба Дарочи "Прыжок", который также занял первое место в категории "Чёрное и белое".

Смотрите работы победителей во всех номинациях.

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Китаец Йонгкинг Бао стал лучшим фотографом дикой природы 2019-го по фото лисы и сурка. Он сделал в горах Циляньшань, Китай. Фото Бао займет центральное место на выставке Wildlife Photographer of the Year в Лондоне. Там представят полную коллекцию - 100 фото победителей в различных категориях. Конкурс Wildlife Photographer of the Year - одно из самых престижных соревнований такого типа в мировой фотографии.