Тамагочи возвращается: создали новую версию популярной игры

Японская компания Bandai возобновит производство тамагочи. Фото: bandai.com

Японская компания Bandai, которая занимается производством игрушек и видеоигр, возобновит производство популярного в 1990-е годы тамагочи.

Bandai уже анонсировала новую версию игрушки, которая получила название Tamagotchi On.

Он похож на классический тамагочи в форме яйца, но будет иметь цветной экран. Пользователи по-прежнему, имеют ухаживать за виртуальным питомцем, но теперь появится возможность ходить в гости к животным других игроков.

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Также Tamagotchi On сможет взаимодействовать со смартфонами через Bluetooth.

Продажи начнутся через 74 дня. Игрушка будет стоить около $60.

В самые первые годы появления тамагочи более сорока миллионов детей растили виртуального домашнего питомца, убирали за ним виртуальные какахи, кормили воображаемой едой и плакали, когда в карманном друге садилась батарейка или он умирал от голода.