 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 702
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2007
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1107
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2808
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1368
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2043
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2808
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1593
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
22
11
14
28
17
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Только успевай следить: показали забавные снимки животных-дебоширов
Только успевай следить: показали забавные снимки животных-дебоширов
Забавные фотодоказательства того, что коты являются непревзойденными существами
Забавные фотодоказательства того, что коты являются непревзойденными существами
Мир прекрасен: показали сказочные фото дикой природы
Мир прекрасен: показали сказочные фото дикой природы
Видео
Все видео
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Редкое животное удалось снять на видео
Редкое животное удалось снять на видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4572
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1629
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30807
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 423
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 13:56

Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора

  Комментировать
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
В Австралии аллигатор попал на крючок. Фото: YouTube

Пожилая пара поймала на удочку аллигатора.

Австралийцы рыбачили с лодки на окраине города Уэйпа в штате Квинсленд.

Мужчина почувствовал, что на крючок попалась очень большая рыба. Он долго боролся с ней и в конце концов вытащил аллигатора.

"Это был тот единственный улов, который мы рады были бы отпустить", - прокомментировал случай рыбак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии

Оказалось, что крокодил проглотил рыбу, которая клевала вместе с крючком.

5-я исследовательская экспедиция исследовательского судна "Наутилус" Фонда исследований океана изучает акваторию западного побережья США. А также неисследованные части акватории в центре Тихого океана, включая остров Бейкер, атолл Пальмира и Американское Самоа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 96411
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 43436
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 29323
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 24769
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 22266
Животные
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 24652
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
11
 Просмотров: 657
Только успевай следить: показали забавные снимки животных-дебоширов
Только успевай следить: показали забавные снимки животных-дебоширов
14
 Просмотров: 4167
Забавные фотодоказательства того, что коты являются непревзойденными существами
Забавные фотодоказательства того, что коты являются непревзойденными существами
28
 Просмотров: 5544
Под Полтавой родилась пантера - видео
Под Полтавой родилась пантера - видео
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
Местные выборы могут провести на оккупированном Донбассе
Голосов: 911
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua