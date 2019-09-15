Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора

Пожилая пара поймала на удочку аллигатора.
Австралийцы рыбачили с лодки на окраине города Уэйпа в штате Квинсленд.
Мужчина почувствовал, что на крючок попалась очень большая рыба. Он долго боролся с ней и в конце концов вытащил аллигатора.
"Это был тот единственный улов, который мы рады были бы отпустить", - прокомментировал случай рыбак.
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Оказалось, что крокодил проглотил рыбу, которая клевала вместе с крючком.
5-я исследовательская экспедиция исследовательского судна "Наутилус" Фонда исследований океана изучает акваторию западного побережья США. А также неисследованные части акватории в центре Тихого океана, включая остров Бейкер, атолл Пальмира и Американское Самоа.
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