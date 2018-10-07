 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 5238
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 3078
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5337
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1422
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1476
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1647
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1296
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1296
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
31
10
11
10
25
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника
Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
Видео
Все видео
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Google показал самые популярные поисковые запросы за 20 лет
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
На дне обмелевшего Днепра нашли затонувшее судно
На дне обмелевшего Днепра нашли затонувшее судно
За считанные секунды - смертельные катастрофы воздушных шаров
За считанные секунды - смертельные катастрофы воздушных шаров
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 504
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1341
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5310
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9693
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 810
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 02:24

Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31

  Комментировать

Фотограф Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина"
Фото: Степан Рудык/birdinflight.com
Фотограф Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина"
Фотограф Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина"
Фотограф Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина"
Фотограф Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина"

Фотограф из города Измаил Одесской области Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина".

Так мужчина хочет показать, каким является культурное, политическое, военное и повседневная жизнь украинцев, пишет birdinflight.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото

"Украина - это в первую очередь чувства: воспоминания детства, тепло, радость, родительский оберег и круг веселых друзей. Это слово заставляет анализировать прошлое, настоящее и будущее. А еще в нем разочарование, усталость и безысходность, страх за завтрашний день. Это то, что на кончиках пальцев, в воздухе, что-то невидимое. Состояние ума и души", - говорит Рудык.

Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине. Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 26093
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
14
 Просмотров: 14986
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
 8 Просмотров: 8550
Россия хочет сохранить &quot;народные республики&quot; - Волкер дал откровенное интервью
Россия хочет сохранить "народные республики" - Волкер дал откровенное интервью 1 Просмотров: 6651
Американские истребители F-15 прибудут в Украину: назвали дату и место
Американские истребители F-15 прибудут в Украину: назвали дату и место
5
 Просмотров: 6471
Интересно
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
Так не бывает: явления, которые противоречат закону гравитации
10
 Просмотров: 5022
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
11
 Просмотров: 1215
Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника
Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника
10
 Просмотров: 1917
Людей атакуют пьяные птицы
Людей атакуют пьяные птицы Просмотров: 828
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
25
 Просмотров: 68537
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
8
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Заявили о возможности войны на Балканах
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
5
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
Голосов: 400
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua