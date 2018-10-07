Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"

Фотограф из города Измаил Одесской области Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина".
Так мужчина хочет показать, каким является культурное, политическое, военное и повседневная жизнь украинцев, пишет birdinflight.com.
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"Украина - это в первую очередь чувства: воспоминания детства, тепло, радость, родительский оберег и круг веселых друзей. Это слово заставляет анализировать прошлое, настоящее и будущее. А еще в нем разочарование, усталость и безысходность, страх за завтрашний день. Это то, что на кончиках пальцев, в воздухе, что-то невидимое. Состояние ума и души", - говорит Рудык.
Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине. Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине.
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