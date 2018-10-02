Такое не забыть: украинский фотограф показал жизнь и смерть

Фото: Александр Гляделов

Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине.

"Мои фото относят к так называемой эмоциональной фотографии. Безусловно, информация есть в каждом изображении. Но если я фотографирую людей, то должен передать их эмоции. И свои, конечно. Надеюсь, что хотя бы частично люди это чувствуют", - говорит Гляделов в интервью DW.

Фотограф работает преимущественно в технике черно-белой съемки. Обработку и печать фото делает самостоятельно.

"Легкость, с которой обычный человек может просто по телефону стать свидетелем и распространить это для всех, впечатляет. Но когда меня спрашивают, что такое хорошая фотография, я говорю: "Это фотография, которую вы не можете забыть". И таких фотографий не так уж много", - добавляет Александр.

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Выставка фотографий украинского фотографа продлится до середины ноября в берлинской галерее Alles möglich.

Александр Гляделов - лауреат премии Hasselblad, активно сотрудничает с "Врачами без границ" и другими международными организациями. Последние десятилетия он много работает над социальными темами, в частности, о беспризорных детях, больных ВИЧ/СПИД и гепатит С. Имеет большой опыт военного фотографа: во время конфликтов в Молдове, Нагорном Карабахе, Чечне. Война на Донбассе также отражена в его работах. Во время боев под Иловайском Гляделов получил ранения - осколок попал в ногу.