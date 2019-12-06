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суббота, 07 декабря 2019 02:24

Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
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Фотографка зафиксировала жизнь Барби и Кена в советских реалиях
Фото: instagram.com/lara_art_dolls
Фотографка зафиксировала жизнь Барби и Кена в советских реалиях
Фотографка зафиксировала жизнь Барби и Кена в советских реалиях
Фотографка зафиксировала жизнь Барби и Кена в советских реалиях
Фотографка зафиксировала жизнь Барби и Кена в советских реалиях

Российская фотографка Лара Вычужанина с Екатиринбурга показала, какой была бы жизнь куклы Барби и Кена в Советском Союзе.

"Все привыкли видеть Барби, завернутую во все розовое и с такого же цвета чемоданом. Такой ее образ запечатлен в американскую культуру. Одна художница полностью пересмотрела привычный образ куклы", - сообщает boredpanda.com.

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"Поскольку Лара была слишком маленькой, чтобы запомнить Советскую эпоху, использовала онлайн ресурсы и старые фотографии, чтобы воссоздать уникальную эстетику быта СССР: вещи, которые сушатся на веревке, бутылка водки на столе, упаковки из-под соды, соли, молока, посуда и одежда."

Жизнь португальцев в 1930-1950-х годах снимал фотограф Вернон Харрис. Предлагаем посмотреть его работы из архива Университета Милуоки. На них видно рыбаков, сбор урожая пшеницы, обработка виноградников, стирка на берегу океана и рынок.

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