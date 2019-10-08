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среда, 09 октября 2019 11:33

Соблазнительные пожарные сделать горячие фото для календаря
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Фото: boredpanda.com

Австралийские пожарные выпустили эротический календарь на 2020 год. Нм на фото они позируют голые по пояс и держат животных на руках. Так спасатели пытаются привлечь внимание к пушистых питомцев из приютов. Все средства, вырученные от продажи календаря пойдут на благотворительность.

Пожарные снимаются для таких календарей с 1993 года. Делают это для того, чтобы продавать новые экземпляры и собирать средства на благотворительность.

В пяти таких календарях представлены всевозможные животные: от милых котят и щенков с бурными носиками к лошадям, сельскохозяйственных животных, и дикой природы.

Эти мужчины хоть и выглядят как модели. На самом деле это настоящие пожарные со всей страны. С этого года конкуренция за попадание на его страницы стала еще более огромной, ведь проект стал международным.

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Пожарные ежедневно спасают жизни, не снимают накидки супергероев, когда пожар угасает. И является примером того, как нужно жить.

Они делают это все для благотворительности.

В Харькове умерла собака-рекордсмен породы мопс. Он прожил 19 лет и 6 месяцев, был самым собакой в ​​Украине. Рекордсменку звали Луша Толстенькое Счастье.

Титул старейшего мопса Луша получила в мае 2018-го. Если перевести собачий возраст на человеческий, то ей на момент смерти было 136 лет.

boredpanda.com
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