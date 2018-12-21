Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности

Пожарные из Австралии снялись с животными для благотворительного календаря.
Календарь можно найти на специальном сайте.
Пожарные снимаются для таких календарей с 1993 года. Делают это для того, чтобы продавать новые экземпляры и собирать средства на благотворительность.
В этом году пожарные решили фотографироваться не одни. С ними на снимках появились животные. Для этой фотосессии спасатели тренировались в спортзале несколько месяцев подряд. Их фотографировали 17 дней, чтобы создать 5 версий календаря на 2019 год.
Так они уже собрали на благотворительность почти $2,5 млн. В этом году средства, вырученные от продажи календарей, пойдут на лечение диких животных: Australia Zoo Wildlife Hospital.
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В прошлом году проект выложил в Facebook фотографии пожарных с котятами. Они так понравились пользователям, что организаторам не осталось ничего, кроме как создать отдельно еще и "кошачий" календарь на 2019 год.
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