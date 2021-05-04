Снежный человек давно вымер - ученые

Ученые считают, что снежный человек вымерла сотни тысяч лет назад

Загадка Снежного человека многие десятилетия тревожит умы ученых и исследователей. За последние 50 лет в континентальной части США было зарегистрировано более 10 000 очевидцев существования Снежного человека, пишет Live Science.

По распространенному мнению Снежный человек выглядит как обезьяноподобный криптид, который бродит по Северной Америке. Доказательства его существования несостоятельны, однако сторонники этой теории продолжают в нее верить.

Одно из первых свидетельств о появлении Снежного человека было опубликовано в 1884 году в газете British Colonist в Британской Колумбии. Они писали о существе "типа гориллы", пойманном в этом районе. Затем последовали и другие рассказы, которые обсуждались как мистификации.

Автор книги о Снежном человеке Джон Грин составил список из 1340 наблюдений за ним в XIX-XX веках. Но современный миф о Снежном человеке получил новую жизнь в конце 1950-х годов. В 1958 году газета в Северной Калифорнии опубликовала рассказ об обнаружении гигантских загадочных следов возле Блафф-Крик, Калифорния, и назвало существо, оставившее их, "Снежным человеком".

За последние 50 лет в континентальной части США было зарегистрировано более 10 000 очевидцев существования Снежного человека. По их свидетельствам Снежный человек обычно описывается как обезьяноподобное существо ростом от 2,4 до 3 метров, покрытое волосами. Однако, несмотря на большое количество свидетелей и великолепные возможности камер современных смартфонов, ни одной четкой достоверной фотографии этого существа до сих пор не имеется.

Генетика дает еще один повод сомневаться в существовании Снежного человека. Как известно, вид не может быть представлен только одним уникальным существом: для поддержания популяции нужно обеспечить достаточное генетическое разнообразие.

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Так что все свидетельства существования Снежного человека в наши дни до сих пор не могут считаться достоверными, однако гигантская двуногая обезьяна действительно когда-то ходила по Земле. Вид под названием Gigantopithecus blacki достигал 3 метров в высоту и весил до 270 килограммов, судя по окаменелым останкам. Однако обитал он в Юго-Восточной Азии, а не в Северной Америке, и вымер сотни тысяч лет назад.

Жители Карпат не сомневаются, что снежный человек живет именно в их густых высокогорных лесах. По легендам, загадочный йети предпочитает селиться в местах, далеких от жилищ человека.