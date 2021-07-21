"Сначала делала отверстия фрезером для маникюра" - мастерица вырезает и вышивает на яичной скорлупе

Мастерица Елена Грошовик из села Басалычевка Гайсинского района Винницкой области создает уникальные изделия из скорлупы яиц. Женщина вышивает на них лентами и вырезает узоры.
"Всегда увлекалась рукоделием. Уже давно делаю куклы-мотанки, вышиваю, словом, пробую осваивать различные ремесла. А лет пять назад увидела в интернете изображения интересного изделия - на яичной скорлупе было вышито лентами красивую композицию. Заинтересовалась. Отверстия в первом яйце делала фрезером для маникюра. Муж увидел результат моих усилий и предложил приобрести небольшую бормашинку", - рассказала Елена корреспонденту Gazeta.ua.
Позже женщина освоила еще одну технику - создание композиций на яичной скорлупе путем ее вырезания.
"Этот вид отделки яйца также пришел ко мне случайно. Искала в сети новые узоры для вытынанок и увидела необычайную красоту - тонко вырезаны, как кружево, изделия из яичной скорлупы. Это еще более кропотливая работа", - отметила мастерица.
Елена утверждает, что скорлупы яиц часто трескаются. Иногда это происходит, когда изделие почти закончено.
"Самое неприятное, когда композиция практически готова, но хочется добавить еще один элемент и вдруг яйцо лопается. Нигде не смогла найти надежного способа, чтобы укрепить этот хрупкий материал. Особенно это касается скорлупы куриных яиц. А вот гусиные значительно крепче, да еще и большие. Поэтому, работая с ними, фантазию не ограничиваю. Есть изделия из страусиных яиц. Их скорлупу покупала через интернет, за одну отдала 100 гривен. А уже позже, когда люди видели мои работы на выставках, то приходили и просто дарили скорлупы. Страусиные спорлупы достаточно грубые, почти как фарфор, поэтому для работы с ними нужны уже другие инструменты. Для этого пришлось приобрести алмазные сверла", - поделилась Елена.
Чтобы работать с яичной скорлупой, ее мало просто вымыть, нужно еще и вычинить.
"Надо избавиться от специфического запаха, который имеют яйца. Для этого скорлупу нужно помыть и потом сутки вымочить в хлорном растворе. Затем хорошо ее просушить. И уже тогда можно приступать к работе. Над одним изделием работаю около недели. Но в этом деле без вдохновения не обойтись. Должна появиться идея композиции, которая часто по ходу работы как-то меняется. На творчество часто вдохновляют орнаменты на вышиванках ".
Изделия мастерицы часто демонстрируют на районных и областных выставках. Свои работы Елена Грошовик дарит друзьям и родным, однако еще не продавала.
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Художница Валентина Бачинская из города Тростянец Винницкой области пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Кроме картин мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, подносы, тарелки и кухонный инвентарь. Мастерица рисует на различных материалах.
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