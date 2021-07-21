"Сначала делала отверстия фрезером для маникюра" - мастерица вырезает и вышивает на яичной скорлупе

Автор: Ирина Мамрыга Мастерица Елена Грошовик создает изделия из скорлупы куриных, гусиных и страусиных яиц

Мастерица Елена Грошовик из села Басалычевка Гайсинского района Винницкой области создает уникальные изделия из скорлупы яиц. Женщина вышивает на них лентами и вырезает узоры.

Автор: предоставлено Еленой Грошовик Сначала Елена Грошовик вышивала на яичной скорлупе лентами

"Всегда увлекалась рукоделием. Уже давно делаю куклы-мотанки, вышиваю, словом, пробую осваивать различные ремесла. А лет пять назад увидела в интернете изображения интересного изделия - на яичной скорлупе было вышито лентами красивую композицию. Заинтересовалась. Отверстия в первом яйце делала фрезером для маникюра. Муж увидел результат моих усилий и предложил приобрести небольшую бормашинку", - рассказала Елена корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: предоставлено Еленой Грошовик Техника вышивки по яичной скорлупе лентами появилась во Франции

Позже женщина освоила еще одну технику - создание композиций на яичной скорлупе путем ее вырезания.

"Этот вид отделки яйца также пришел ко мне случайно. Искала в сети новые узоры для вытынанок и увидела необычайную красоту - тонко вырезаны, как кружево, изделия из яичной скорлупы. Это еще более кропотливая работа", - отметила мастерица.

Автор: предоставлено Еленой Грошовик Над одним изделием мастерица работает около недели

Елена утверждает, что скорлупы яиц часто трескаются. Иногда это происходит, когда изделие почти закончено.

"Самое неприятное, когда композиция практически готова, но хочется добавить еще один элемент и вдруг яйцо лопается. Нигде не смогла найти надежного способа, чтобы укрепить этот хрупкий материал. Особенно это касается скорлупы куриных яиц. А вот гусиные значительно крепче, да еще и большие. Поэтому, работая с ними, фантазию не ограничиваю. Есть изделия из страусиных яиц. Их скорлупу покупала через интернет, за одну отдала 100 гривен. А уже позже, когда люди видели мои работы на выставках, то приходили и просто дарили скорлупы. Страусиные спорлупы достаточно грубые, почти как фарфор, поэтому для работы с ними нужны уже другие инструменты. Для этого пришлось приобрести алмазные сверла", - поделилась Елена.

Чтобы работать с яичной скорлупой, ее мало просто вымыть, нужно еще и вычинить.

"Надо избавиться от специфического запаха, который имеют яйца. Для этого скорлупу нужно помыть и потом сутки вымочить в хлорном растворе. Затем хорошо ее просушить. И уже тогда можно приступать к работе. Над одним изделием работаю около недели. Но в этом деле без вдохновения не обойтись. Должна появиться идея композиции, которая часто по ходу работы как-то меняется. На творчество часто вдохновляют орнаменты на вышиванках ".

Автор: предоставлено Еленой Грошовик Скорлупы с страусиных яиц довольно грубые, но изделия из них выглядят очень красиво

Изделия мастерицы часто демонстрируют на районных и областных выставках. Свои работы Елена Грошовик дарит друзьям и родным, однако еще не продавала.

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Художница Валентина Бачинская из города Тростянец Винницкой области пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Кроме картин мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, подносы, тарелки и кухонный инвентарь. Мастерица рисует на различных материалах.