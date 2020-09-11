Смешные фото четвероногих, которые обожают путешествовать автомобилем

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Есть множество собак, которые любят путешествовать. Существует мнение, что такие поездки для животных являются приключением и напоминают охоту. Они "по-детскому" радуются смене пейзажа за окном и с удовольствием рассматривают все вокруг.

Но так не у всех, некоторые домашние любимцы испытывают отвращение к транспортным средствам. Есть способы привить эту любовь. Например, побаловать питомца в дороге вкусной едой или взять с собой небольшую игрушку.

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Собаки Келли, а также Кеира из Тайваня недавно поселились на ферме. Вместе с двумя другими бордер-колли они пытались помочь хозяину собрать "фрукты дракона" - питахаю, но соблазн, был слишком велик.