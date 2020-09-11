 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Просмотров: 1116
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 855
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 657
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1215
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 585
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
9
9
12
9
11
Смешные фото четвероногих, которые обожают путешествовать автомобилем
Смешные фото четвероногих, которые обожают путешествовать автомобилем
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали &quot;запретный плод&quot;
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Видео
Все видео
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 153
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2421
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 693
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10035
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 441
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
воскресенье, 13 сентября 2020 02:28

Смешные фото четвероногих, которые обожают путешествовать автомобилем
9

  Комментировать

Путешествовать всегда весело, особенно, если позволяют немного пошалить.
Фото: boredpanda.com
Путешествовать всегда весело, особенно, если позволяют немного пошалить.
Путешествовать всегда весело, особенно, если позволяют немного пошалить.
Путешествовать всегда весело, особенно, если позволяют немного пошалить.
Путешествовать всегда весело, особенно, если позволяют немного пошалить.

Есть множество собак, которые любят путешествовать. Существует мнение, что такие поездки для животных являются приключением и напоминают охоту. Они "по-детскому" радуются смене пейзажа за окном и с удовольствием рассматривают все вокруг.

Но так не у всех, некоторые домашние любимцы испытывают отвращение к транспортным средствам. Есть способы привить эту любовь. Например, побаловать питомца в дороге вкусной едой или взять с собой небольшую игрушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой

Собаки Келли, а также Кеира из Тайваня недавно поселились на ферме. Вместе с двумя другими бордер-колли они пытались помочь хозяину собрать "фрукты дракона" - питахаю, но соблазн, был слишком велик.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смешные фото четвероногих, которые обожают путешествовать автомобилем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 20613
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 16876
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 11277
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 10917
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 9900
Животные
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео
 Просмотров: 747
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой
9
 Просмотров: 819
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
Собака похож на медведя: показали впечатляющие фото
12
 Просмотров: 792
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
Забавные фото собак, которые не удержались и попробовали "запретный плод"
9
 Просмотров: 2034
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
Фото животных, которых болезнь изменила до неузнаваемости
11
 Просмотров: 3420
Больше всего комментируют
5
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
3
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
3
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
2
Кравчук планирует вернуться к инспекции украинских позиций
2
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
Голосов: 65
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua