Языкастый кот: показали Гремлина с впечатляющей мордочкой

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Некоторые из котов становится звездами интернета благодаря своим выходкам. А кому-то для этого нужна только удачная внешность. У кого-то она мыла, у кого-то удивлена.

Таков двухлетний черный кот с уникальными глазами. Его зовут Гремлин. Он живет с хозяевами в австралийском городе Мельбурн.

Благодаря черном пушные, торчащих языке и большим оранжевым глазам кот может стать живым символом Хэллоуина.

Его владельцы говорят, что в детстве животное имело обычный вид. После взросления, выражение мордочки сменился удивлен. Чтобы животное не делала, это не меняется. Трудно разобраться она что-то натворила, или только замышляет.

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Гремлин любит компанию, поэтому везде ходит за владельцами. Одного поддерживает при написании песен, другому - при разработке игр. при этом не выдает никаких эмоций, кроме своего привычного выражения. По нему трудно угадать нравится то, что слышит или видит.

Британские ученые выяснили, что владельцы кошек делятся на пять категорий по их отношения к бродяжничеству и охоты их воспитанников. Ученые из Университета Эксетера считают, что хозяева кошек отличаются - от "добросовестных смотрителей", которые обеспокоены влиянием кошек на дикую природу, к "защитников свободы", которые в целом выступают против ограничений поведения кошек.