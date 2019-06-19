Смешно и страшно: повар Трампа стал героем фотожаб

Фото: telegraf.com.ua

В сети появились смешные фотожабы с шеф-поваром Дональда Трампа Андре Рашем.

Мужчина работает в Белом доме более 10 лет. До того служил в армии США, пишет telegraf.com.ua.

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Раш значительно отличается от других крепким телосложением и очень накачанными мышцами. Пользователи сети подметили, что он больше похож на боксера или героя боевиков чем на повара. Соответствующие фантазии воплотили на забавных коллажах.

Пользователи соцсети с юмором выразили свое отношение к современной политической ситуации в Украине. В интернете распространяются тематические карикатуры и мемы на действующих политиков.