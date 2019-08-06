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среда, 07 августа 2019 04:20

Смерть, радиация и отходы: показали места, где точно отпадет желание купаться
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В жаркие летние дни очень хочется искупаться в реке или озере. Но есть водоёмы, в которых лучше не плавать.

1. Озеро смерти, Италия

  Озеро Смерти. ФОТО: bigpicture.ru
Озеро Смерти. ФОТО: bigpicture.ru

В этом озере на острове Сицилия вместо воды - концентрированная серная кислота. Существует легенда, что итальянская мафия использовала это место для сокрытия трупов своих врагов.

2. Река Рио Тинто, Испания

  Река Рио Тинто. ФОТО: bigpicture.ru
Река Рио Тинто. ФОТО: bigpicture.ru

Из-за высокой концентрации металлов, поступающих из медных, серебряных и золотых шахт, этот водоем получил славу одного из самых кислотных мест на Земле. Вода тут похожа на кровь. Эта река опасна для всех живых существ, кроме бактерий extremophile, которые питаются железом.

3. Озеро Черная дыра, Россия

  Озеро Черная Дыра. ФОТО: bigpicture.ru
Озеро Черная Дыра. ФОТО: bigpicture.ru

Это объект социалистического наследия, насыщенный отходами завода "Оргстекло". Озеро признано одним из наиболее загрязненных в мире. Смрад, исходящий от Черной дыры, настолько силен, что перебивает даже гарь от пожаров, охватывающих Россию.

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4. Река Янцзы, Китай

  Река Яндзы. ФОТО: bigpicture.ru
Река Яндзы. ФОТО: bigpicture.ru

Из- за того, что 17 тысяч китайских поселений, которые расположенны по берегам Янцзы, не имеют очистительных систем, все отходы их жизнедеятельности сбрасываются в водоем без фильтрации. По самым скромным подсчетам, объем загрязненной воды в главной водной артерии Китая достигает 34 миллиарда тонн и продолжает расти.

5. Озеро Карачай, Россия

  Озеро Карачай. ФОТО: bigpicture.ru
Озеро Карачай. ФОТО: bigpicture.ru

Взрыв, который произошел на хранилище расщепляющих материалов комбината "Маяк" в 1957 году загрязнил озеро радиацией. За один час на берегу Карачая можно получить облучение в 600 рентген.

6 . Кипящее озеро, Доминиканская республика

  Кипящие озеро. ФОТО: bigpicture.ru
Кипящие озеро. ФОТО: bigpicture.ru

Если ненароком окунуться сюда в засушливый сезон, можно с легкостью свариться заживо. Температура воды в центре Кипящего озера достигает 92°С и подходит разве что для приготовления чая.

В селе Збаржевка, возле которого в реку Рось попали гербициды, питьевая вода остается очень загрязненной. Так содержание химикатов в колодцах и водопроводе превышает норму в 20 раз.

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