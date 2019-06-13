Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка

Слоны могут "почуять" воду за несколько километров. Фото: birgl / Pixabay

В Киеве началось настоящее лето с 30-градусной жарой. Но у многих животных местного зоопарка есть спасение - бассейны.

Небольшой видео, как охлаждается слоненок, выложил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"Слоны очень любят воду и могут ее "почуять" за несколько километров. Посмотрите, как ныряет слоненок в Киевском зоопарке", - написал он.

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В Киевском зоопарке зафиксировали на камеру моменты, когда животные радуются теплым солнечным лучам. Фото опубликовали на странице Киевского зоопарка в Facebook.