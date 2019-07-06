Сегодня Ивана Купала: чего нельзя делать

Ивана Купала - один из самых таинственных и магических праздников, досталось нам от наших предков

На Ивана Купала нельзя давать в долг, спать, стоит прыгать через огонь и искать цветок папоротника.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Считают, что этой ночью просыпается нечисть - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому ночью нельзя спать.

Если в этот день продавать или одалживать - семья может обеднеть.

Стоит купаться на восходе солнца. Это значит процедура очистки.

На возвышенностях или у рек разжигают костры. Считается, какая женщина не подходит к нему - ведьма, рассказывает ua.112.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топят чучело и прыгают через огонь: как празднуют Ивана Купала

Когда молодая пара преодолевала костер, не отпуская рук друг друга, значит, им суждено быть вместе. Если руки размыкались, то пара может расстаться.

Нужно плести венок из 12 видов растений, а затем пускать на реку. Если утонет, не получится девушка замуж в этом году.

Один раз в год, в эту ночь, цветет папоротник.

Мифическая цветок может дать тому, кто найдет и сорвет особые силы и возможности.

Есть две даты Ивана Купала. По старому стилю его праздновали во время летнего солнцестояния. Этот период был временем празднования еще у язычников.