 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 1494
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1314
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2628
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6552
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3069
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3304
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
18
15
16
20
5
Санта-Клаусы со всего мира устроили массовый отдых на пляже
Санта-Клаусы со всего мира устроили массовый отдых на пляже
Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова
Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Удачный кадр: показали фото, на которых животные позируют как настоящие модели
Удачный кадр: показали фото, на которых животные позируют как настоящие модели
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Видео
Все видео
У Samsung посмеялись над iPhone X
У Samsung посмеялись над iPhone X
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4374
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4455
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27190
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1557
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 08:21

Санта-Клаусы со всего мира устроили массовый отдых на пляже
18

  Комментировать
Автор: REUTERS
  Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене
Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене

В Копенгагене продолжается 61-й всемирный конгресс Санта-Клаусов.

Более 150 человек со всего мира надели тяжелые костюмы сказочных персонажей и отправились в Данию. Прибыли делегаты даже из Японии. Соответствующие фото представляет Reuters.

Санта-Клаусы бросились отдыхать на пляже, на радость местным жителям.

Во время встречи сказочным дедушкам предлагают хорошенько отдохнуть, насладиться блюдами скандинавской кухни, и главное - обменяться опытом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова

Мероприятие основали 61 лет назад, чтобы развлечь детей. Впрочем, конгресс Санта-Клаусов постепенно превратился в праздник для самих сказочных героев.

Также в рамках конгресса состоится парад и чемпионат мира Санта-Клаусов.

Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене
Фото: REUTERS
Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене
Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене
Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене
Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене

Фотограф Джон Вильгельм часто использует в качестве моделей собственную семью. Затем редактирует фото так, чтобы фотографии запомнились детям на всю жизнь. Одна из последних работ фотохудохника - серия о сказочных героях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санта-Клаусы со всего мира устроили массовый отдых на пляже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 461831
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 224118
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 100261
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 48599
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16724
Больше всего комментируют
13
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
10
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
6
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 1122
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua