Санта-Клаусы со всего мира устроили массовый отдых на пляже

Автор: REUTERS Ежегодный конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене

В Копенгагене продолжается 61-й всемирный конгресс Санта-Клаусов.

Более 150 человек со всего мира надели тяжелые костюмы сказочных персонажей и отправились в Данию. Прибыли делегаты даже из Японии. Соответствующие фото представляет Reuters.

Санта-Клаусы бросились отдыхать на пляже, на радость местным жителям.

Во время встречи сказочным дедушкам предлагают хорошенько отдохнуть, насладиться блюдами скандинавской кухни, и главное - обменяться опытом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова

Мероприятие основали 61 лет назад, чтобы развлечь детей. Впрочем, конгресс Санта-Клаусов постепенно превратился в праздник для самих сказочных героев.

Также в рамках конгресса состоится парад и чемпионат мира Санта-Клаусов.

Фото: REUTERS

Фотограф Джон Вильгельм часто использует в качестве моделей собственную семью. Затем редактирует фото так, чтобы фотографии запомнились детям на всю жизнь. Одна из последних работ фотохудохника - серия о сказочных героях.