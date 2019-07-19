Самолет наркобарона и корабли времен войны: показали, что скрывается под толщей воды

Кроме привычных обитателей, на морском дне часто можно найти "эхо истории". Это затонувшие корабли, самолеты и даже танки.
В озере Онтарио на глубине 7 метров затонула шхуна. Судно ремонту не подлежит.
А это самолет легендарного наркобарона Пабло Эскобара на мелководье у Багамских островов.
На Кипре на мелководье затонул грузовик.
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Затонувший танк времен Второй мировой войны покрылся броней из раковин.
На корабле Салем Экспресс на дне Красного Моря находятся прекрасно сохранившиеся автомобили.
Транспортный самолет C130 Hercules у берегов Иордании.
Американский авиалайнер DC-3, затонувший в конце 1940-х годов у берегов Турции.
Подводное кладбище поездов, Атлантический океан, штат Нью-Джерси.
Volkswagen Beetle, затопленный у берегов Оклахомы, чтобы скрыть следы преступления.
Байкер из Ровно Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря в впадине, где затонул корабль "Тистлегорм" на борту с мотоциклами.
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