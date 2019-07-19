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воскресенье, 21 июля 2019 04:25

Самолет наркобарона и корабли времен войны: показали, что скрывается под толщей воды
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Кроме привычных обитателей, на морском дне часто можно найти "эхо истории". Это затонувшие корабли, самолеты и даже танки.

В озере Онтарио на глубине 7 метров затонула шхуна. Судно ремонту не подлежит.

  Затонувшая шхуна. ФОТО: newsyou.info
Затонувшая шхуна. ФОТО: newsyou.info

А это самолет легендарного наркобарона Пабло Эскобара на мелководье у Багамских островов.

  Самолет наркокороля Пабло Эскобара. ФОТО: newsyou.info
Самолет наркокороля Пабло Эскобара. ФОТО: newsyou.info

На Кипре на мелководье затонул грузовик.

  затонувший грузовик. ФОТО: newsyou.info
затонувший грузовик. ФОТО: newsyou.info

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Затонувший танк времен Второй мировой войны покрылся броней из раковин.

  Танк времен Второй мировой войны. ФОТО: newsyou.info
Танк времен Второй мировой войны. ФОТО: newsyou.info

На корабле Салем Экспресс на дне Красного Моря находятся прекрасно сохранившиеся автомобили.

  Автомобили на борту затонувшего корабля. ФОТО: newsyou.info
Автомобили на борту затонувшего корабля. ФОТО: newsyou.info

Транспортный самолет C130 Hercules у берегов Иордании.

  Транспортный самолет. ФОТО: newsyou.info
Транспортный самолет. ФОТО: newsyou.info

Американский авиалайнер DC-3, затонувший в конце 1940-х годов у берегов Турции.

  Американский авиалайнер. ФОТО: newsyou.info
Американский авиалайнер. ФОТО: newsyou.info

Подводное кладбище поездов, Атлантический океан, штат Нью-Джерси.

  Кладбище поездов. ФОТО: newsyou.info
Кладбище поездов. ФОТО: newsyou.info

Volkswagen Beetle, затопленный у берегов Оклахомы, чтобы скрыть следы преступления.

  Затопленный автомобиль преступников. ФОТО: newsyou.info
Затопленный автомобиль преступников. ФОТО: newsyou.info

Байкер из Ровно Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря в впадине, где затонул корабль "Тистлегорм" на борту с мотоциклами.

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