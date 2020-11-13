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суббота, 14 ноября 2020 02:28

С постели у Папы Римские: показали забавных коронованных животных
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Фото: boredpanda.com

Тапки могут служить не только обувью. Но и превратиться в корону на голове у домашних любимцев. До этого додумались их владельцы. Во время нервных времен карантина. Тогда каждый веселился как мог, чтобы расслабиться.

Кто-то решил надеть тапок на голову своего питомца и остальные повторили за ним.

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Сейчас на разных платформах социальных медиа есть сотни и сотни волшебных снимков, на которых фигурируют животные в тапочках-шлепанцах, чтобы подбодрить нас в эти трудные времена.

Без лишних сомнений эти пушистики позируют в "шапках", что Папа Римский.

Поиграть в осенней листве любят не только люди, но и животные. Примером такого веселого досуга есть собаки. Какой бы породы не были.

Свадебный фотограф Золтан с английского графства Сассекс фотографирует собак на лоне природы.

boredpanda.com
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