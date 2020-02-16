С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот

Фото: instagram.com/grimes/

9 января возлюбленная миллиардера Илона Маска 31-летняя певица Клэр Элис Буше (украинский-французская певица, более известная под псевдонимом Граймс) показала поклонникам первое "беременное" фото. На нем заметен округлившийся животик звезды.

Не все поклонники поверили эпатажной певице. Они считали, что таким образом она привлекает внимание к новому альбому. Граймс недоверие возмутило. Позже она сообщила, что готовится родить малыша бизнесмену, основателю компании Tesla и SpaceX Илон Маск, пишет РБК-Украина.

Радостную новость миру Грайм сообщила оригинально. Она опубликовала фото топлесс. На теле видны какие-то "царапины". А на самом округлившемся животике - проекция ребенка в утробе матери.

Исполнительница пожаловалась поклонникам, что ей трудно вынашивать первенца. Появились некоторые проблемы. Как отметила сама Клэр Буше, вынашивания ребенка - "это тяжелое испытание".

"У меня возникли осложнения в самом начале. Второй триместр протекал нормально. А вот на 25-й неделе начались боли", - рассказала артистка.

Долго исполнительница ничего не сообщала о своем новом состоянии. 14 февраля решила отправить поклонникам весточку.

На своей instagram-странице возлюбленная Илона Маска опубликовала новый снимок, на котором можно рассмотреть ее круглый живот.

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Певица позирует в черно-белом длинном плаще с пышным низом. Плащ расстегнутый в районе живота. Под плащом рыжая юбка из пышной бахромы. Волосы заплетены в тонкие косы. На исполнительнице явно нет бюстгальтера. Макияж достаточно заметен - яркие розовые румяна, светло-розовые губы. Черный маникюр и длинные острые ногти. Одной рукой певица придерживает живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grimes (@grimes) 9 Янв 2020 в 12:24 PST

В Сети обсуждают возможную беременность девушки Илона Маска 31-летней канадской певицы Граймс. На странице в Instagram она опубликовала обнаженное фото с изображением младенца в утробе. Грудь звезда прикрыла длинными волосами, глаза отредактировала в фиолетовый цвет. Первое фото, с обнаженными сосками, не прошло цензуру соцсети.