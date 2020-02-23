Рекордная температура в Антарктиде: показали фото последствий

Фото: earthobservatory.nasa.gov

6 февраля в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. Столбики термометра там достигли отметки 18,3 градусов.

Продержалась такая температура до 13 февраля, сообщили на сайте NASA.

"6 февраля 2020 года метеорологические станции зафиксировали самую высокую за всю историю Антарктиды температуру. Термометры на базе Эсперанса в северной части Антарктического полуострова показали 18,3 ° C – примерно столько же было в тот день в Лос-Анджелесе. Такое потепление привело к более активному таянию близлежащих ледников", – говорится в сообщении.

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Для сравнения в NASA показали снимки острова Eagle Island, сделанные 4 и 13 февраля при помощи тепловизора. На них видно, насколько уменьшилась ледяная шапка острова. Как отметили в агентстве, пиковое таяние там произошло 6-го числа: тогда толщина снежного покрова сократилась на 30 миллиметров. В целом же за период с 6 по 11 февраля покров на Eagle Island уменьшился на 10,6 сантиметров, что составляет 20% сезонного накопления снега.

Прошлый, 2019, год стал одним из самых жарких в истории человечества. К таким выводам пришла Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO). В целом же нынешнее десятилетие, согласно ее предположениям, может стать самым жарким за всю историю наблюдений.