Реакция поражает: фотограф ставит собак в смешное положение

Фото: boredpanda.com

Собаки могут не только охранять, но и поднимать настроение. Это доказывает фотограф Линн Терри, показывая фотографии забавных животных. Она их сажает в специальную будку для фото и фиксирует реакцию собак.

Такое приспособление изготовленное по заказу. В нем фотографии выглядят, как старинные.

Первые два щенка-модели жили вместе и им было комфортно находиться вместе в "собачьем пространстве". Полученные фото настолько понравились фотографу, что она начала собственную концепцией.

Мастер даже издала книгу под названием "Хвосты из будки".

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Среди портретов бывают одиночные и групповые. Собаки удивляются, играют, "целуются", пугаются и тому подобное. Фотографии получаются живыми и оригинальными.

История бездомного питбуля по имени Сису стала вирусной в интернете. Четвероногий ежедневно приходил к одному и тому же магазина и пытался похитить НЕ пищу, а игрушечного единорога. Питбуля не раз выгоняли, но он не сдавался и каждый раз подбегал к одной и той же игрушки, хватал ее зубами и бежал к выходу. Продавцы не выдержали ежедневного "квеста" и вызвали службу контроля за животными.