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понедельник, 10 мая 2021 03:55

Разработали приложение, которое переводит с "кошачьего" языка на человеческий

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Разработали приложение, которое переводит с &quot;кошачьего&quot; языка на человеческий
В Akvelon также хотят создать смарт-ошейник, который человеческим голосом озвучивать очередное мяв. Фото: Pixabay

Владельцы котов с помощью своего смартфона смогут понять, что означает очередное мяу их любимца. В этом помогает приложение MeowTalk, которое переводит с "кошачьего" языка на человеческий. Авторы надеются, что их разработка изменит то, как хозяева взаимодействуют со своими домашними животными.

Приложение создала американская компания Akvelon, которая положила в основу работы этого переводчика большие данные и машинное обучение. Программа обещает, что пользователь сможет четко понимать, когда кот просит покормить его, выпустить погулять или когда у животного что-то болит. Пользователь также может помочь натренировать алгоритм для лучшего понимания конкретного кота, пишет techtoday.

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MeowTalk доступен на iOS и Android и разделяет звуки кота на 10 категорий, которые являются универсальными для всех животных этого вида. Коты не имеют какого-то общего языка, но за свою жизнь они производят словарь звуков, который означает определенные действия. Пользователь приложения может самостоятельно добавить такие "кошачьи слова" в программу для лучшей интерпретации мяуканья.

В Akvelon не останавливаются на приложении – они создают смарт-ошейник, который человеческим голосом будет озвучивать очередное мяу.

Власти Панамы перехватила пушистого контрабандиста - белого кота, который намеревался проникнуть в тюрьму с мешочком, привязанным к телу, с наркотиками внутри.

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